Пользователи из западных стран начали писать угрозы в адрес сербского репера и его семьи

Совсем недавно сербский репер NIK1 выпустил трек в поддержку российской Специальной Военной Операции, народа России, ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. Российская аудитория высоко оценила данный труд, но естественно, обратная реакция последовала от западных пользователей.

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В социальных сетях и мессенджерах репер сообщил, что после публикации клипа «Borba (Борьба)», ему начало приходить большое количество угроз, в основном от англоязычной аудитории. По словам серба, находятся даже письма на венгерском языке. Хейтеры угрожают расправой ему и его семье.

"Я, честно говоря, разочарован, что в Европе сегодня нельзя спокойно выразить своё мнение и поддержать свою любимую страну, тем более что в моей песне нет ненависти ни к Украинцам, ни к любой другой стране", - заявил репер NIK1.

В своём видеообращении сербский музыкант отметил, что со стороны властей Австрии, где он проживает в данный момент, ничего не приходило. По его информации, за подобную деятельность в той же Германии предусмотрены штрафы.

"Также хочу поблагодарить ЧВК и всех блогеров, которые выложили меня у себя на канале. И еще раз, всем спасибо за поддержку, вы мотивируете меня писать дальше", - добавил автор клипа «Borba (Борьба)».

Видеообращение репера NIK1 можно посмотреть по ссылке: https://t.me/wagnernew/9633