Большая часть погибших служила в ЧВК Вагнер еще с Сирийской кампании

Федеральное агентство воздушного транспорта России опубликовало весь список пассажиров, предположительно находившихся на боту бизнес-джета Embraer Legacy 600 вместе с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным.

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По имеющимся данным в списке пассажиров значились еще: Валерий Чекалов, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Все пассажиры самолёта являлись сотрудниками Частной Военной Компании "Вагнер".

Валерий Чекалов, занимался всеми гражданскими проектами Евгения Пригожина заграницей, занимал высокую должность в компании «Конкорд», а также отвечал за логистическое обеспечение ЧВК "Вагнер". Позывной «Ровер».

Евгений Макарян, начал служить в Группе Вагнера еще с марта 2016-го года. Принимал участие в боевых операциях на территории Сирии в составе четвёртого штурмового отряда. Пережил обстрел американской авиации под Хашамом в январе 2017-го года. Позывной «Макар».

Сергей Пропустин, пришел в Группу Вагнера в марте 2015-го года. Участвовал в боях за Сирию во втором разведывательно-штурмовом отряде. Позывной «Кедр».

Александр Тотмин, пошел на службу в ЧВК "Вагнер" после спецназа, был охранником Евгения Пригожина. Позывной «Тот».

Николай Матусеев, предположительно прибыл на службу в Группу Вагнера в январе 2017-го года. Сирийскую кампанию провоевал в составе четвёртого штурмового отряда. Позывной неизвестен.