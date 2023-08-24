У Группы Вагнеры есть другие командиры и задачи, которые необходимо выполнить

Граждане Санкт-Петербурга начали приносить цветы к зданию «Вагнер-Центра», где по итогу образовался стихийный мемориал Евгению Пригожину. На место прибыли и представители Частной Военной Компании "Вагнер".

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Как заявляют бойцы компании, гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина "Вагнера" без сомнений большая потеря для всех сотрудников ЧВК, но после данных трагических событий Группа Вагнера не прекратит своё существование. В компании есть еще другие командиры, которые смогут сплотить ребят и продолжать выполнять задачи, поставленные перед ЧВК "Вагнер". В настоящее время сотрудники ждут дальнейших указаний со стороны своих командиров.

В сети уже распространяется огромное количество теорий и догадок, по каким причинам рухнул бизнес-джет Embraer Legacy 600 принадлежавший предпринимателю. Некоторые источники заявляют о работе системы противовоздушной обороны, другие заявляют о террористическом акте на борту самолёта, третьи говорят о технической неисправности бизнес-джета, четвёртые и вовсе надеются, что этого какая-то "многоходовочка" и в самый нужный момент Евгений Викторович стянет балаклаву словно Джеймс Гордон из «Тёмного ры́царя». Важно знать одно, несмотря на трагедию, как заявляют бойцы компании, ЧВК "Вагнер" продолжит свою работу. У подразделений организации есть большой фронт работы на Африканском континенте. Будем следить за дальнейшим развитием событий.