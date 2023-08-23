Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного Кодекса Российской Федерации за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолёта Embraer Legacy 600, принадлежавшего ООО "МНТ-Аэро".

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На борту бизнес-джета находился основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин и один из командиров организации Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Вместе с ними на борту находились еще пять пассажиров и три человека экипажа. Самолёт летел из Москвы в Санкт-Петербург, однако потерпел крушение в Тверской области. Все десять человек, находившиеся в самолёте, погибли. В настоящее время специальные службы работают на месте крушения. Была собрана специальная комиссия, которая должна будет выяснить причины крушения. Будет сбор всех материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии самолёта, метеорологической обстановке на маршруте в момент полета, работе диспетчерских служб, а также будут изучены материалы из записей "черных ящиков".

В сети уже огромное количество различных теорий и предположений: от террористического акта и бомбы на борту самолёта, до сбития бизнес-джета с земли, на данный момент нет никакой точной информации, что произошло на самом деле. Будем ждать результатов расследования.