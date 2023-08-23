Глава администрации Запорожской области Рогов заявил, что выдающиеся музыканты подтвердили факт гибели своих товарищей

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил факт гибели руководства Частной Военной Компании "Вагнер". По словам политика, он сумел пообщаться с советом командиров Группы Вагнера и последние подтвердили смерть Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

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"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - сообщил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Судя по всему, Евгений Викторович и легендарный командир "Вагнер" находились на борту злосчастного бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, разбившегося несколькими часами ранее. До последнего момента многие надеялись, что руководители компании находились на втором самолёте, принадлежащем предпринимателю.

По заявлениям некоторых источников, время от времени Евгений Викторович мог провести подобные манёвры, зарегистрировать посадку на один самолёт, а сам при этом сесть на второй, чтобы запутать недоброжелателей. Все внимательно следили за посадкой второго борта с регистрационным номером RA-02748, однако, чуда не случилось. Основатель Группы Вагнера погиб вместе со своим ближайшим соратником.