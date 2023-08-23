По предварительной информации основатель ЧВК Вагнер был на борту. Весь экипаж самолёта погиб

Предположительно, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 разбился в Тверской области. Данный борт принадлежал Евгению Пригожину, на нём он неоднократно прилетал в Республику Беларусь.

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Среди пассажиров бизнес-джета значится и основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин. По имеющимся данным, все десять человек находившихся на борту погибли. Среди пассажиров числится и Дмитрий Уткин, тот самый командир компании с позывным "Вагнер". Embraer Legacy совершал рейс Москва - Санкт-Петербург. Министерство Чрезвычайных Ситуаций России на данный момент работает на месте крушения. Предстоит выяснить причины аварии.

В пресс-службе компании не могут подтвердить или опровергнуть информацию касательно гибели руководителя ЧВК "Вагнер". Учитывая, что Евгений Викторович не выходил на связь с момента крушения, вероятнее всего он находился на бортубизнес-джета, но пока что нет достоверной информации, погиб предприниматель, или же нет. Самолет Embraer Legacy 650 с номером RA-02748 кружит в настоящее время над Москвой, он должен был следовать следом за потерпевшим крушение бортом, но развернулся.