По предварительной версии по экипажу начали стрелять, когда он попытался подняться в воздух

В сети распространяется информация, что российский многоцелевой вертолёт Ми-8 приземлился по ошибке на аэродроме Харьковской области у посёлка Полтава. Как сообщается, экипаж вертолёта был расстрелян при попытке подняться, после осознания своей ошибки.

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В свою очередь в Главном Управлении Разведки Украины заявляют, что это была спланированная операция и пилот данного борта был завербован украинскими спецслужбами. Однако, судя по фотографиям с места событий, экипаж скорее всего был застрелен при попытке взлёта.

По сообщениям российских военных, с вертолётом Ми-8 в какой-то момент была потеряна связь. Также экипаж потерял ориентировку и по ошибке пересёк линию соприкосновения.

"Экипаж по каким-то причинам, потерял ориентировку и пересёк ленточку. Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом в Харьковской области в селе Полтава. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолёте на земле", - сообщают источники из Вооруженных Сил России