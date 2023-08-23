Два беспилотника были уничтожены над Можайским и Химкинским районами, один был подавлен РЭБ и ударился об строящееся здание на территории комплекса Москва-Сити

В ночь с 22 на 23 августа украинские спецслужбы в очередной раз попытались атаковать Московский международный деловой центр «Москва-Сити» беспилотными летательными аппаратами самолётного типа.

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Как сообщается, два беспилотника были сбиты системами противовоздушной обороны на подлёте к деловому центру. Один аппарат над территорией Можайского района, обломки второго рухнули в Химкинском районе. В результате падения БПЛА повреждён частный дом, половина крыши обвалилась, также выбило стёкла дома. Третий дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и ударился об строящееся здание комплекса Москва-Сити, потеряв управление. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях. По словам властей, пострадавших в результате прилётов нет. На данный момент на месте происшествия работают специальные службы. Постепенно устраняются последствия авианалёта.

Это далеко не первая попытка атаковать международный деловой центр «Москва-Сити», украинские формирования ранее уже наносили успешные удары по работающим башням комплекса. Благо обходилось без жертв, но были повреждения фасадов некоторых зданий «Москва-Сити». За последний месяц украинские военачальники заявляли в интервью западным журналистам, что подобные атаки помогают поднять боевой дух народа Украины, чтобы отвлечь от неудач на поле боя и проблем в контрнаступлении.