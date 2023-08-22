Как сообщает издание, у биржи могут возникнуть дополнительные проблемы в США из-за несоблюдения западных санкций в отношении России и Ирана

Как пишет американское деловое международное издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки могут усилить давление на крупнейшую криптовалютную биржу Binance в связи с возможными нарушениями американских санкций в отношении России.

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По имеющимся данным, объёмы операций с использованием российского рубля постепенно начали возвращаться к доконфликтным значениям. Вдобавок эксперты The Wall Street Journal обратили внимание, что используя P2P-обменник, пользователи могут проводить оплату даже через те банки, на которые ранее были наложены санкции со стороны США и Евросоюза. Как минимум пять возможных способов оплаты находятся под международными санкциями.

По мнению издания, из-за того, что россиянам удаётся обходить санкционные ограничения используя сервисы биржи Binance, у главы и основателя криптовалютной биржи Чанпэн Чжао и его компании могут появиться определённые проблемы в США. Согласно данным редакции, американское министерство юстиции ведёт расследование в отношении биржи из-за возможного нарушения антироссийских санкций. Также источник заявляет, что Binance подозревают в помощи по обходу санкций в отношении Ирана.

В свою очередь, представители биржи Binance заявляли, что компания соблюдает все международные санкции и применяет ограничения к попавшим в черный список лицам. Отрицается и сотрудничество с любыми банками, находящимися под западными санкциями.