Данная птичка сумеет нести на себе до 300 килограммов боеприпасов и преодолевать при этом до 2000 километров

Иран представил свой новый ударный беспилотный летательный аппарат под названием Mohajer-10. Данный дрон-бомбардировщик сможет преодолевать расстояние до двух тысяч километром, находясь при этом на высоте до семи километров, а максимальное время полёта составит 24 часа. Беспилотник сможет нести на себе до 300 килограммов различных боеприпасов. Кстати ударный летательный аппарат сможет развивать скорость до 210 километров в час.

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По всем техническим характеристикам Иранская птичка обходит показанный совсем недавно российский БПЛА "Сириус" и здесь не стоит ругать отечественных инженеров или научных деятелей. Дело в том, что Иран, несмотря на многолетние санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников, уделял пристальное внимание развитию различных ударных БПЛА и дронов-камикадзе, в связи со сложной обстановкой в регионе и нескончаемыми конфликтами с соседями, а Россия, в свою очередь, относительно недавно начала вкладываться в данный тип вооружения. Иранские инженеры уже сумели показать всему миру, насколько эффективно их вооружение.

Нашумевшие на Украине дроны-камикадзе Shahed-136 получили высокую оценку от военных специалистов из различных стран, включая членов Североатлантического Альянса. Потрясающий баланс между стоимостью БПЛА, его техническими характеристиками и эффективность в условиях боевых действий, сделали его проклятьем украинской противовоздушной обороны.

На презентации БПЛА Mohajer-10 Иран подготовил художественное изображение ударного дрона на фоне израильского ядерного центра в Димоне. Надпись на иврите и на фарси "Готовьтесь вернуться в каменный век".