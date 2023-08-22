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Киев запретил иностранным журналистам приближаться к зоне боевых действий
На линию соприкосновения можно будет попасть только с письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

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  Как сообщает швейцарское издание «Le Temps», украинские власти запретили иностранным журналистам находиться поблизости от линии соприкосновения. Причинами такого решения, помимо непосредственной опасности для жизни и здоровья журналистов, называют: большое количество потерь среди личного состава в ходе интенсивных контрнаступательных операций и отсутствие существенных успехов в прорыве российской обороны.

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  Грубо говоря, украинскому командованию пока что нечего показать в зоне боевых действий, по крайней мере хорошего. Журналисты издания заявляют, что теперь на "первую линию" можно будет попасть только с письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

  "Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного", - заявляют в редакции.

  По словам журналистов «Le Temps», ограничения были введены без какого-либо предварительного предупреждения и сколько по времени продлятся установленные Киевом ограничения для прессы, также неизвестно. Судя по всему, журналистов начнут пропускать ближе к зоне боевых действий в случае каких-то позитивных для ВСУ изменений на поле боя. 

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #залужный #журналисты #пресса
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