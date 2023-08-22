По данным украинской разведки, ВС РФ готовит крупную группировку для взятия города

Как заявляет начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, Российская Армия перебрасывает на Лимано-Купянское направление порядка 45000 военнослужащих, 500 танков, свыше 300 артиллерийских систем и 150 реактивных систем залпового огня.

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают двигаться к городу Купянску. За прошедшие сутки подтвердилась информация, что ВСУ были вынуждены оставить посёлок Синьковка. Появились видеокадры от военнослужащих российских подразделений, где техника бойцов РФ входит в село и проезжает по его улицам, не встречая никакого сопротивления.

Также подтверждается информация о подрыве моста через Оскол украинскими формированиями. На данном направлении Армия России успешно продавливает линию обороны ВСУ. За последний месяц Министерство Обороны провело масштабную наступательную операцию, в результате чего смогла достичь серьезных успехов.

Одновременно с этим, ВСУ пытаются атаковать российские позиции под Работино, но по имеющимся данным, добиться успехов не получается. На полях Запорожья появляется всё больше разбитой НАТОвской техники.