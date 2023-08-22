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В Москве средствами ПВО были сбиты два беспилотника
Украинские формирования вновь предприняли попытку атаковать столицу России

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  В ночь с 21 на 22 августа Украинские Вооруженные Силы Украины предприняли попытку атаковать столицу России беспилотными летательными аппаратами. Как сообщают в Министерстве Обороны, дроны были своевременно засечены и сбиты комплексами радиоэлектронной борьбы.

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  Один беспилотник был подавлен в районе Часцов, второй рухнул в Красногорске. По заявлениям местных властей, пострадавших нет. В результате падения дрона-камикадзе в Красногорске была повреждена многоэтажка. В 25-этажном доме имеются повреждения фасада, разбиты окна, также обломками БПЛА зацепило несколько припаркованных около здания автомобилей.

  Сообщается, что в московских аэропортах было перенесено порядка тридцати рейсов, десять рейсов и вовсе были отменены. В Домодедово объяснили, что в период с 1:37 до 3:10 в аэропорту были введены ограничения на посадку и вылет самолётов. На данный момент всё работает в штатном режиме.

  За последние сутки администрация Зеленского предприняла порядка четырёх попыток атаковать дронами-камикадзе российские регионы. Как сообщается в сводках Министерства Обороны, все беспилотные летательные аппараты ВСУ своевременно обнаружены средствами противовоздушной обороны и уничтожены либо подавлены.

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