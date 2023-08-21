Таким образом ВСУ пытаются задержать наступление Вооруженных Сил Российской Федерации

В сети появилась информация, что Вооруженные Силы Украины начали подрывать мосты через реку Оскол, чтобы задержать российские войска на подступах к городу Купянску. Украинские военные уже публикуют видеозаписи в своих телеграм-каналах.

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Вооруженные Силы Российской Федерации за летний период успели продавить оборону украинской армии на данном направлении и продолжают двигаться в сторону Купянска. Украинские власти ранее уже эвакуировали мирных жителей из города и его окрестностей. Также поступала информация, что украинские формирования начали обустраивать свои позиции в населенном пункте. Ожидается, что в скором времени может начаться битва за Купянск. Чтобы выиграть для себя как можно больше времени, ВСУ стараются разрушить мосты, ведущие к городу.

Если украинские войска потеряют один из городов в ходе проведения своего контрнаступления, это будет серьезный удар по администрации Зеленского. С такими итогами летней кампании на Западе будет всё больше сторонников прекращения боевых действий. Сама картина, где после всех усилий блока НАТО, поставок вооружения, обучения солдат, передачи разведданных Украина теряет ещё больше территорий в период своей же "контратаки", выглядит как какой-то каламбур.

Само видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/42997