Действующим властям пришлось приостановить набор в народное ополчение республики

В связи с опасениями вторжения в республику военного контингента Экономического Сообщества Стран Западной Африки(ЭКОВАС), новые власти Нигера объявили добровольную мобилизацию в государстве.

реклама

По сообщению представителей действующей власти, за первые несколько часов после объявления мобилизации в столице республики Ниамее, в отряды народной самообороны записалось порядка пятидесяти тысяч человек. Эту же информацию транслировали местные средства массовой информации. Как заявляет один из организаторов инициативы «Мобилизация молодежи в поддержку Отечества», власти республики даже не подозревали, что сумеют мобилизовать такое количество людей для защиты своей страны. Также сообщается, что из-за большого наплыва добровольцев, в первый же день властям пришлось приостановить набор желающих.

В свою очередь, в Сообществе Стран Западной Африки заявляют, что на данный момент проходит разработка плана по вторжению в республику Нигер. Основной задачей прозападных сил является возвращение к власти свергнутого марионеточного президента республики Мохамеда Базума и подавление мятежников. Руководство ЭКОВАС опасается, что при начале операции, есть вероятность, что действующие власти казнят Мохамеда Базума.