В сети появляются всё новые видеоматериалы с применением кассетных снарядов по ВСУ

В сеть выложили видео, как наступающие силы Украины попали под обстрел кассетными боеприпасами. Известно, что применение кассетных снарядов зафиксировано на Бахмутском направлении, вблизи посёлка Клещеевка.

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Накануне в Министерстве Обороны Российской Федерации заявили: в ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов будут вынуждены прибегнуть к зеркальным мерам. Судя по всему, российская армия уже отправила в подразделения снаряды кассетного типа и начала активно их применять. Ранее также было опубликовано видео, где Вооруженные Силы России наносят удар по позициям ВСУ на этом же направлении.

В свою очередь, украинские формирования уже больше месяца используют запрещённое оружие, поставленное им западными странами, причём не только на поле боя. Уже не раз ВСУ наносили ракетно-бомбовые удары, боеприпасами с кассетной начинкой по городу Донецку.

Напомним, что данный тип снарядов запрещен в большинстве стран, так как несут угрозу для мирного населения. Известны случаи, когда местные граждане подрывались на оставшихся после боевых действий субснарядов.