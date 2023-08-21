Конгрессмены считают, что большая часть средств, выделяемых Киеву, попросту разворовываются

Как сообщает американское издание Politico, в конгрессе Соединённых Штатов Америки считают необходимым назначить инспектора для контроля средств, отправляемых на Украину, чтобы прекратить их разворовывание.

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В ответ на требования президента Джо Байдена выделить Киеву дополнительно 24 миллиарда долларов, конгрессмены из республиканской партии потребовали назначить комиссию, которая не допустит дальнейшего разворовывания выделяемых Украине денег. По мнению политиков, большая часть выделяемых Соединёнными Штатами денег оседает на счетах высокопоставленных чиновников, а поставляемое НАТО вооружение не способно изменить ход российской Специальной Военной Операции на Украине.

"Зачем продолжать поставлять Украине оружия, которое не поможет ей выиграть в данном конфликте?", - задаются вопросом в конгрессе США.

По сообщениям иностранных инструкторов и наёмников, зачастую коррупция проявляется и среди чиновников невысокого ранга. Как писало несколькими месяцами ранее издание The Washington Post, не редки случаи, когда из направляемой в зону боевых действий колонны с оружием, некоторые машины не доезжают до пункта назначения. Причиной тому то, что командиры отправляют часть поставляемого вооружения на продажу.