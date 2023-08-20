По словам Эдварда Люттвака, это единственный действенный вариант, способный изменить ход конфликта на Украине

Немецкое издание «Die Welt» считает, что Украине необходимо мобилизовать около трёх миллионов человек для того, чтобы выйти из этого конфликта со всеми своими бывшими территориями.

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По подсчётам американского историка, экономиста, специалист по международным отношениям и военной стратегии Эдварда Люттвака , цифра не столь большая как могло бы показаться на первый взгляд, всего лишь десять процентов от общего тридцатимиллионного населения Украины. Примерно такой же процент граждан был мобилизован Израилем в 1947-1948 годах для сохранения своего государства.

"Первый серьезный конфликт тысячелетия не будет решен ни санкциями, ни беспилотниками, ни ракетами", - считает обозреватель Эдвард Люттвак.

По словам эксперта, на сегодняшний день Киев терпит неудачи по всем направлениям и ему остаётся последний вариант, как изменить ситуацию на поле боя в свою сторону и захватить потерянные ранее территории.

Хочется дополнить мысль, что даже согласно подсчетам населения в начале 2023 года, на территории Украины осталось 29 миллионов человек, и часть мобилизационного резерва, то есть здоровые, подготовленные, подходящие по возрасту мужчины, уже были мобилизованы ранее, и если быть реалистами, мобилизация такого количества людей, дело не из легких. Последние месяцы показывают, что поиск новый механиков-водителей и штурмовиков, всё чаще перерастает в противостояние между сотрудниками военкоматов и мирными жителями.