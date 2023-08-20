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Взрыв в Киеве стал результатом работы криминалистов МВД Украины, которые пилили боеголовку болгаркой
По информации местных средств массовой информации, во время вскрытия советской ракеты Р-27, боеприпас сдетонировал

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  Как сообщают украинские средства массовой информации, накануне в Киеве прогремел взрыв в криминалистическом центре Министерства Внутренних Дел Украины. По неподтвержденным данным местных СМИ, эксперты МВД пилили болгаркой боевую часть ракеты Р-27, а также били по ней молотком. В результате работы криминалистов, произошла детонация боеприпаса, а вместе с ним и всех находившихся поблизости снарядов.

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  Из имеющейся информации, от подрыва погибли четыре человека, разрушен фасад научного центра, есть повреждёния жилого дома и общежития, а также обломками разбиты два служебных автомобиля. Первое время местное население считало, что взрыв прогремел в результате работы Воздушно-космических Сил России, так как за последние месяцы интенсивность прилётов по столице Украины существенно возросла.

  Мэр Киева Владимир Кличко тоже не смог дать комментарии, что именно стало причиной взрыва, так как конкретно в этот момент не наблюдалось никакой активности со стороны российской авиации. В самой полиции до сих пор не стали разглашать, по каким конкретно причинами возникла данная ситуация.

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#россия #украина #сво #оружие #киев #ракета #взрыв #мвд #р-27
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