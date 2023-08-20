Хорошо что аппарат был беспилотный. Вспоминается советский анекдот про крушение китайского космического корабля при котором погибло 3 космонавта и 10000 кочегаров

По поступающей информации, миссия «Луна-25» потерпела крушение. По предварительным данным аппарат столкнулся с Луной и прекратил своё существование, из-за перехода на нерасчетную орбиту.

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"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - сообщает «Роскосмос»

Госкорпорация заявляет, что будет проведено расследование и выяснено, по каким причинам аппарат потерпел крушение. Ранее «Роскосмос» сообщал, о нештатной ситуации во время перехода «Луны-25» на предпосадочную орбиту, из-за которой российский аппарат не смог провести необходимый манёвр с заданными параметрами. По плану, «Луны-25» должна была произвести посадку на поверхности спутника Земли с 21 по 23 августа 2023 года. Это должна была быть первая экспедиция к спутнику Земли для России за последние 47 лет. Предыдущая посадка на Луну совершалась Советским Союзом в 1976 году.