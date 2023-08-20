По словам аналитиков, конфликт заходит в тупик, а в преддверии президентских выборов в США, помощь Украине может ослабнуть

Редакция The Washington Post сообщает, что в Соединенных Штатах Америки в преддверии президентских выборов 2024 года могут усилиться призывы сократить помощь администрации Зеленского, на фоне неспособности украинских военных продемонстрировать решающий успех на поле боя.

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По словам аналитиков редакции, Вооруженные Силы Украины практически истощили все свои возможности касательно контрнаступательных действий. Безусловно, у них еще имеются резервы, оружие и техника, но военное руководство Украины уже перепробовало различные стратегии при наступательных операциях, а из результатов у ВСУ за два с половиной месяца только несколько небольших сёл. Причем в это же время Российская Армия продвигается на Северо-востоке в сторону Купянска. По мнению аналитиков, данный конфликт постепенно заходит в тупик, украинские силы не могут продвигаться дальше без более современного оружия, в частности истребителей F-16, но обучение пилотов на данные боевые машины постоянно откладывается.

Издание также подтвердило, что по поступающей информации, украинские силы понесли серьёзные потери при взятии села Урожайное. Однако, захват села должен вдохновить украинский народ и западное сообщество, на дальнейшую помощь Киеву. ВСУ по прежнему пытаются атаковать российские регионы различными беспилотниками, но это, по словам экспертов, не приносит значимых результатов. Тем более Противовоздушная Оборона России постепенно усовершенствует системы перехвата БПЛА. Также в статье говорится, о требовании западных партнёров не использовать оружие НАТОвского образца при ударах по территории России, так как это может привести к непредсказуемой эскалации.