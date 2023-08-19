Несмотря на разногласия между руководствами ЧВК Вагнер и Вооруженных Сил России, рядовые бойцы всегда оказывали друг другу уважение и взаимопомощь

Как мы все помним, между руководством частной военной компании "Вагнер" и Министерством Обороны Российской Федерации весьма сложные отношения. Основатель компании Евгений Пригожин долгое время критиковал руководство Вооруженных Сил, министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова, и в июне 2023 года этот конфликт достиг своего апогея.

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Однако, если говорить об обычных парнях, которые не сильно задумывались, что там происходит в высоких кабинетах, а просто выполняли свою работу и защищали родину и её интересы, то две этих структуры всегда имели тёплые отношения. Бывали конечно отдельные случаи, но в целом рядовые сотрудники ЧВК "Вагнер" и бойцы МО, находящиеся в окопах, всегда старались помочь друг другу всем возможным. Бывало что в период острого снарядного голода в зоне Специальной Военной Операции, на уровне обычных солдат, подразделения делились друг с другом имеющимися боеприпасами. Во время зачистки города Бахмут, группе Вагнера было необходимо больше снарядов, чем остальным, и порой соседние подразделения отдавали часть своих боеприпасов штурмующим город бойцам.

В свою очередь ЧВК "Вагнер" оставили бойцам Вооруженных Сил все свои неиспользованные запасы в Артемовске и обустроили для них оборонительные позиции в городе и его окрестностях. Помимо этого, командиры и опытные бойцы компании приехали в Бахмут, чтобы поделиться боевым опытом и помочь разработать тактику обороны города.

Контрактники Министерства Обороны поблагодарили инструкторов и других сотрудников ЧВК "Вагнер" за их помощь и боевой опыт, а также пожелали им удачи в новых начинаниях.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/wagnernew/9683