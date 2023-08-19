Об этом заявил глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк

Чуть менее года назад на Крымском мосту была проведена террористическая акция. Украинские власти не брали на себя ответственность за его организацию. По словам официальных лиц Украины, подрыв Крымского моста был произведен российскими спецслужбами в качестве провокации. На самой Украине данному событию придали особое значение. Начался выпуск "праздничных" для Незалежной марок и открыток с изображениями горящего моста.

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Однако в августе текущего года, глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали данной операции. По словам украинского чиновника, спецслужбам Незалежной пришлось изрядно потрудиться, чтобы организовать данный теракт.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли“ 22 человека - посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", - заявил Василий Малюк, не скрывая своей радостной улыбки.

Также глава СБУ сообщил, что в операции не потребовалась помощь иностранных спецслужб, украинские формирования разработали и организовали всё сами. Граждан России, занимавшихся транспортировкой груза, использовали "в тёмную".