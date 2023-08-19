Новокраматорский машиностроительный завод занимался ремонтом и обслуживанием бронетехники ВСУ. Предприятие является одним из крупнейших во всём мире.

Вооруженные Силы Российской Федерации в ночь с 18 на 19 августа нанесли ракетный удар по «Новокраматорскому машиностроительному заводу». Местные власти сообщают, что был уничтожен один из цехов предприятия, жертв в результате прилётов нет.

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«Новокраматорский машиностроительный завод» является одним из крупнейших во всём мире. Данное предприятие занималось производством миксеров для хранения и перевозки чугуна, оборудованием доменного производства, оборудованием для производства сортового проката, труб, катанки и арматуры, подъёмных машин для шахт, экскаваторов различного типа, угольных комбайнов, буровых установок, оборудованием космодромов - стартовые вышки, установщики, оборудованием для пусковых шахт артиллерийских установок, и множества другой продукции, в том числе и инженерных машин для разминирования и ограждения. Грубо говоря, возможности данного завода сложно переоценить. Само собой, в условиях вооруженного конфликта, предприятие занялось ремонтом украинской военной техники. В цехах завода начали обслуживать танки, боевые машины пехоты и прочую бронетехнику. Естественно такой объект не мог быть проигнорирован Воздушно-космическими Силами России.

Ранее по таким же причинам был нанесён удар по еще одному крупному заводу Украины - «Мотор Сич». В цехах завода Вооруженные Силы Украина также ремонтировали свою технику.