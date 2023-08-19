По словам Колдуна, вербовкой бойцов Группы Вагнера в другие подразделения занимается бывший сотрудник компании с позывным Хрусталь

Ранее поступала информация, что сотрудникам Частной Военной Компании "Вагнер", находившимся в отпусках, начали поступать звонки с предложениями вступить в другие ЧВК, подконтрольные Министерству Обороны. В данных предложениях говорилось, о возможности проходить службу в африканских республиках.

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Командир Группы Вагнера с позывным "Колдун" разъяснил, кто именно занимается вербовкой бойцов компании. По словам "Музыканта", это бывший коллега с позывным "Хрусталь", который особо в компании ничем хорошим и не отличился. В определённый момент времени "Хрусталь" командовал подразделением, которое занималось только охраной военной базы Тартус, однако данный персонаж рассказывал всем, что участвовал в Пальмирской операции, хотя на самом деле ни в каких боевых действиях сам лично не был.

В 2016 году, руководство ЧВК доверила "Хрусталю" руководить отделом кадров бригады, в этот период товарищ и вовсе, как сообщает командир, "примерил корону". Он начал общаться по-дружески с командирами и руководством ЧВК "Вагнер", но к остальным сотрудникам появилось некое пренебрежение. В поисках своей выгоды прибывал на различных направлениях бригады, но со своими прямыми обязанностями не справлялся, что вызвало срыв ротаций в Африке.

"В самый тяжёлый период работы бригады на Украине отличился пламенными речами перед прибывающим личным составом на фронт и категорией 500, как надо Родину любить. За что в бригаде получил прозвище Вадик "фронтовик", конечно "фронтовик" в кавычках. Хрусталь после первой внештатной ситуации не просто смалодушничал, а подвергся панике, выразившейся в доведении своим людям (кадровикам) информации не соответствующей действительности. Как итог - просто струсил и удрал поджав хвост, наплевав на Руководство компании и командование", - добавил "Колдун".