После работы за рулём Т-72Б3, танкист ощутил существенные преимущества боевой машины Т-90М

Основными боевыми танками в зоне Специальной Военной Операции являются давно знакомые нам машины Т-72Б3 и Т-90М. Оба аппарата уже успели себя хорошо зарекомендовать ещё задолго до начала конфликта на Украине.

реклама

Механик-водитель с позывным «Турист» поделился своими ощущениями касательно отличий между двумя отечественными танками. Ранее танкист ездил на танке Т-72Б3, однако, в период проведения Специальной Военной Операции успел пересесть за рычаги более современного Т-90М и, судя по отзывам, остался доволен новой машиной.

По словам «Туриста» у более свежей машины сразу чувствуется двигатель с большей мощностью, Т-90М развивает большую скорость езды и при этом имеет лучшую маневренность в сравнении с вышеупомянутым Т-72Б3. Также новая боевая машина лучше справляется с преодолением пересечённой местности, что позволяет оперативно выдвинуться на позицию, отстреляться и покинуть поле боя, не попадая под обстрел украинской артиллерии.

В целом, с точки зрения механика-водителя, машины имеют много общего, но в плане ходовой части управлять танком Т-90М на порядок приятнее. На это влияет и более продуманное шасси с улучшенной амортизацией.



