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Системы ПВО сбили над Москвой украинский дрон-камикадзе
ВСУ вновь предприняли попытку атаковать столицу России

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  Как сообщают в Министерстве Обороны Российской Федерации, 18-го августа в 4 часа утра украинские формирования предприняли попытку атаковать столицу страны дронами-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат был вовремя обнаружен и поражён системами противовоздушной обороны.

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  В сообщении говорится, что сбитый беспилотник упал в области Краснопресненской набережной города Москвы, угодив в нежилое здание на территории Экспоцентра. По заявлению местных властей, на месте падения разрушений и пострадавших нет.

  В очередной раз украинские спецслужбы нивелируют некоторые неудачи на линии соприкосновения. Накануне Вооруженные Силы Украины были вытеснены из захваченного ранее населённого пункта Клещеевка, с которого украинское командование планировало атаковать город Артёмовск. Однако, контрнаступательными действиями российских сил посёлок удалось освободить.

  Ранее украинские офицеры, комментируя атаки Москвы беспилотниками-камикадзе, заявили, что подобные атаки несут информационно-политические мотивы и проводятся для поддержания морального духа украинского народа и ВСУ, а также воздействие на российское общество.

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#россия #украина #сво #всу #армия #бпла #пво #министерство обороны #дроны-камикадзе
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