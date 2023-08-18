ВСУ вновь предприняли попытку атаковать столицу России

Как сообщают в Министерстве Обороны Российской Федерации, 18-го августа в 4 часа утра украинские формирования предприняли попытку атаковать столицу страны дронами-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат был вовремя обнаружен и поражён системами противовоздушной обороны.

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В сообщении говорится, что сбитый беспилотник упал в области Краснопресненской набережной города Москвы, угодив в нежилое здание на территории Экспоцентра. По заявлению местных властей, на месте падения разрушений и пострадавших нет.

В очередной раз украинские спецслужбы нивелируют некоторые неудачи на линии соприкосновения. Накануне Вооруженные Силы Украины были вытеснены из захваченного ранее населённого пункта Клещеевка, с которого украинское командование планировало атаковать город Артёмовск. Однако, контрнаступательными действиями российских сил посёлок удалось освободить.

Ранее украинские офицеры, комментируя атаки Москвы беспилотниками-камикадзе, заявили, что подобные атаки несут информационно-политические мотивы и проводятся для поддержания морального духа украинского народа и ВСУ, а также воздействие на российское общество.