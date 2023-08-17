По словам белорусского лидера, государственный переворот в России мог обернуться катастрофой для всего мира

В своём последнем интервью президент Республики Беларусь Александр Лукашенко раскрыл некоторые детали из переговоров с Евгением Пригожиным во время "Марша Справедливости" Группы Вагнера 23-24 июня 2023 года.

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По словам белорусского лидера, первое время западные партнёры были рады такому раскладу и надеялись, что всё происходящее вытечет в государственный переворот. Однако, уже через небольшой промежуток времени появилось осознание, что в случае такого исхода и насильственной смены власти, весь ядерный арсенал Российской Федерации окажется в неизвестно чьих руках. Стоит напомнить, Россия имеет самое большое количество ядерных боеголовок в мире.

"Они больше всего переживали за ядерное оружие, у кого в руках оно окажется? У Вагнера? У Жени Пригожина? Мало бы не показалось. Поэтому уже даже самые злейшие наши враги не хотели этого развития событий и этого мятежа", - заявил Александр Григорьевич Лукашенко.

На самом деле, вопрос перехода ядерного оружия из рук в руки весьма серьезный. Большинство опытных иностранных политиков сходится во мнении, что если вдруг произойдёт какое-либо разделение Российской Федерации, как это произошло с Советским Союзом, это может стать большой трагедией для всего мира. На земном шаре может стать ещё больше государств, имеющих на вооружении ядерные боеголовки, и кто будет править в этих странах и с какими моральными принципами, будет загадкой. Именно такого сценария боялись во время развала СССР: что ядерное оружие окажется сразу у нескольких новообразованных государств. На Западе всё же есть политики, которые смотрят в будущее на годы вперёд.

Также президент Республики Беларусь опроверг слухи касательно того, что всё происходившее было постановкой и делалось ради переброски Частной Военной Компании "Вагнер" на территорию белорусского государства. По его словам, данное предложение было его личной инициативой, чтобы потушить этот пожар и найти точки соприкосновения между сторонами. Александр Григорьевич предложил Евгению Пригожину разместить свои военные базы на территории республики, для того чтобы лично проследить за соблюдением гарантий безопасности для сотрудников компании. Это не было инициативой ни Евгения Пригожина, ни Владимира Путина, предложение поступило непосредственно от белорусского лидера.



