Отечественный ВПК продолжает наращивать мощь Вооруженных Сил Российской Федерации

В сети опубликовали видео с очередным эшелоном военной техники, направляющимся в зону Специальной Военной Операции на помощь нашим бойцам. В этот раз подразделения укомплектуют самоходными артиллерийскими установками 2С5 «Гиацинт-С» и реактивными системами залпового огня 9К57 «Ураган».

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По предварительной информации, эшелон покинул вокзал города Киров. Всего отправилось несколько десятков военной и специальной техники. Помимо самих боевых машин, в эшелоне можно было заметить машины заряжания и обслуживания.

Стоит отметить, что эта военная техника была отправлена на Украину без антидроновых сеток. Ранее мы наблюдали новые поставки РСЗО «Град» со специальной защитой от БПЛА. Возможно, ещё не все заводы российского военно-промышленного комплекса приняли на вооружение подобные наработки.

Судя по обилию поставляемой на линию соприкосновения военной техники, российский ВПК справляется с потребностями в зоне проведения СВО, а мнение украинских политиков, что у Вооруженных Сил России уже не остаётся вооружения и военной техники, не соответствует реальности.