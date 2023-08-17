По мнению Марго Госберга, хватит одного батальона спецназа, чтобы за несколько часов уничтожить все подразделения ЧВК Вагнер

За последние месяцы прибалтийские государства вместе с польскими властями сильно озадачились присутствием Частной Военной Компании "Вагнер" у их государственных границ, на территории Республики Беларусь.

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Накануне глава эстонской разведки Марго Гросберг заявил, что ЧВК "Вагнер" не представляет из себя абсолютно никакой угрозы для Эстонской армии.

"Наша армия не будет церемониться с ними. Вся их частная армия будет уничтожена одним нашим передовым батальоном спецназа за несколько часов. Их боевые заслуги это не более чем фантазия пропаганды. Поэтому, руководству Группы Вагнер стоит задуматься о перспективах такой операции", - заявил эстонский чиновник.

Либо Марго считает, что спецназ Эстонии настолько грозен и опасен, что в силах побороть одно из самых боеспособных подразделений в зоне Специальной Военной Операции, причём с учётом обеих сторон, либо он сомневается, что всё происходящее на Украине было реальным и всё это какой-то сериал от Netflix, а Группа Вагнера - труппа актёров, которые не вели никогда реальных боевых действий.

С другой стороны, несмотря на то, что говорят представители этих стран, на деле каждый день они подтягивают всё больше подразделений к государственной границе с Беларусью, опасаясь вторжения ЧВК "Вагнер" и заявляют о полном закрытии границ с братской республикой.