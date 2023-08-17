Вспоминается объект Роса из Atomic Heart

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в своём телеграм-канале фотографии и технические характеристики нового российского смартфона «Р-ФОН».

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Согласно имеющимся данным, выпуск данного смартфона планируется в Зеленограде и место производства указываться будет "Made in Russia", но при этом в устройстве всё же будут использоваться иностранные комплектующие. Работать устройство будет на отечественной операционной системе «Роса Мобайл».





«Р-ФОН» будет иметь на борту 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Диагональ экрана составит 6.7 дюйма, тип матрицы при этом пока неизвестен. Процессором выступит старичок MediaTek Helio G99, что сразу говорит об отсутствии в смартфоне поддержки 5G интернета. Аккумуляторная батарея объемом в 5000 поддерживает зарядку блоками с мощностью до 18W. Смартфон имеет тройную камеру с 50-мегапиксельным основным модулем. Само собой есть Wi-fi, Bluetooth, NFC, но самым любопытным остаётся сама операционная система, которая по словам разработчиков, должна быть максимально простой и понятной.

"Интерфейс Rosa Mobile полностью переработан с учётом реального пользовательского опыта. Интуитивно понятные действия с ярлыками приложений на рабочем столе, простой и понятный доступ к каталогу приложений и настройкам мобильного устройства, удобный UX/UI, учитывающий современные тренды и позволяющий беспрепятственно совершать привычные действия на мобильном устройстве вне зависимости от того, чем вы пользовались ранее", - заявили в НТЦ ИТ «РОСА».



