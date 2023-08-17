Из 4 броневиков уйти удалось одному

Министерство Обороны показало бой, в ходе которого военнослужащие из 37-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады разбили бронегруппу украинской армии на Донецком направлении.

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Отряд из четырех бронированных машин Вооруженных Сил Украины двигалась к российским позициям, однако уже на подходе к лесополосе, две машины подорвались на минах. Таким образом шансы успеха оставшейся группы бойцов, резко сократились, в связи с чем они приняли решение отступить, но при попытке покинуть поле боя, третий бронеавтомобиль был уничтожен противотанковой управляемой ракетой. В результате из четырёх машин уцелела и покинула зону поражения лишь одна.

Данное сражение показывает, как примерно происходят периодические накаты украинских формирований на российскую оборону. Опять же, минные поля действительно являются фактором, который не только наносит урон ВСУ, даже на данном видео 50% техники были повреждены противотанковыми минами, но и держат в напряжении всех украинских бойцов, участвующих в подобных атаках.

В этом видео мы увидели, как украинские военные потеряли 75% своего подразделения, и не добившись никаких успехов возвращаются на исходную.