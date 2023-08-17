Как заявляется, в грузовых вагонах находились боеприпасы для ВСУ





Периодически Воздушно-космические Силы Российской Федерации наносят ракетно-бомбовые удары по складам с вооружением и боеприпасами Вооруженных Сил Украины, а также по месту сосредоточения украинских частей и иностранных наёмников.

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Сегодня Министерство Обороны России опубликовало видео, на котором российская ракета подняла на воздух целый воинский эшелон на станции Межевая Днепропетровской области.

Полное видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/rian_ru/212428.

На кадрах видно, как после удара из вагона вырываются языки пламени, а уже через какое-то время в грузовых вагонах происходит детонация боеприпасов, в результате чего вагоны эшелона разносит в щепки.

Судя по всему, Вооруженные Силы России начали методично бить по снабжению ВСУ. Ранее бойцы из различных подразделений сообщали, что за последний месяц украинские формирования безнаказанно наносят удары по нашим позициям из артиллерии, причем поливают порой настолько интенсивно, что сложно поднять голову. С контрбатарейной борьбой при этом наблюдаются определённые проблемы. Вероятно уничтожением складов с боеприпасами и предотвращением доставок БК на линию соприкосновения удастся ослабить украинскую артиллерию и позволить нашим ребятам чувствовать себя увереннее на передовой.