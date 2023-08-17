По юридическим документам, компания занимается предоставлением образовательных услуг

Как уже многие знают, Частная Военная Компания "Вагнер" обустроила свои базы подготовки на территории Республики Беларусь, однако, только недавно компания официально зарегистрировалась под наименованием ООО "Группа Вагнера". Согласно юридическим документам, компания "Группа Вагнера" занимается предоставлением образовательных услуг.

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В целом, компания действительно занимается обучением и подготовкой военнослужащих белорусской армии и большинства силовых структур. Бойцы ЧВК "Вагнер" передают свой бесценный боевой опыт, который получили в ходе множества военных операций в Сирии, Африке и на Украине. Помимо обучения личного состава, компания непосредственно участвует в антитеррористических, наступательных и оборонительных операциях, занимается охраной различных объектов, разминированием территорий, разведкой и многим другим.

Накануне стало известно, что на международном форуме "Армия-2023" представители Министерства Обороны предлагали отказаться дружественным странам от сотрудничества с Группой Вагнера, а в обмен Российская Федерация направит в регионы свои ЧВК, подконтрольные Вооружённым Силам России. После выхода из зоны Специальной Военной Операции, такие регионы как Африка и Сирия стали основными направлениями для компании. Что будет в случае расторжения контракта в странах Африки и Сирии, непонятно. У Группы Вагнера есть ещё несколько тысяч сотрудников, базирующихся в Республике Беларусь и проходящих дополнительную подготовку, не говоря уже о тех, кто находится в отпусках. Чем займётся такой крупный контингент, сложно сказать.