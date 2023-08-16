Взамен Вооруженные Силы России направят новые Частные Военные Компании, подконтрольные МО

В пресс-службе Частной Военной Компании "Вагнер" сообщают, что на форуме Армия-2023 руководство Министерства Обороны России призывает страны отказаться от сотрудничества с Группой Вагнера.

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По имеющейся информации, Министерство Обороны предлагает отправить другие ЧВК, которые заменят Группу Вагнера в сохранении безопасности в регионе и поддержании правопорядка на улицах. Вероятно речь идёт о компаниях по типу ЧВК "Редут", куда по слухам перешел один сотрудников Вагнера с позывным "Седой". Заявляется, что о таких предложениях, или порой даже ультиматумах, сообщают разные делегации и партнёры ЧВК "Вагнер".

"Достоверно известно, что Буркина-Фасо стала одной из стран, получившей такой ультиматум. Правительство страны прибегло к услугам ЧВК Вагнер в январе 2022 г. после денонсации соглашений о присутствии французских вооружённых сил. ЧВК Вагнер уже успела достигнуть значительных успехов в обеспечении безопасности в Буркина-Фасо, чем завоевала народную любовь местных жителей. Теперь ультиматум министерства обороны РФ ставит страну в крайне сложное положение", - заявляют в пресс-службе компании.

Согласно полученной информации, Министерство Обороны предупреждает, что в случае отказа от данного предложения, Российская Федерация может прекратить военно-техническое сотрудничество между странами, а также прекратить поддержку в Организации Объединенных Наций.