После заката украинские сапёры запускают дроны, оснащенные тепловизионными комплексами

В Вооруженных Силах Украины нашли способ борьбы с российскими минными полями. Украинские сапёры поделились данным "лайфхаком" с журналистами американского телеканала «Cable News Network» (CNN).

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Сапёры ВСУ догадались запускать оснащенные тепловизионными комплексами беспилотные летательные аппараты ближе к закату, когда воздух и почва начинают остывать. В этот момент раскалённые от летнего солнца противотанковые мины продолжают светиться на тепловизоре и соответственно на руках у украинских военнослужащих практически полная карта российских минных полей. Возможно об этой смекалке и заявляли западные военачальники, говоря о возможности ВСУ сражаться с ВС РФ и без НАТОвской авиации.

Напомним, минные поля по мнению рядовых бойцов ВСУ, являются одной из самых смертоносных преград при проведении наступательных операций. Большинство техники попросту не доходит до российских позиций, а остаются мёртвым грузом посреди Запорожских или Донецких полей. Эту фобию уже успели описать в западных средствах массовой информации. Возможно подобное "ноу хау" сможет поднять боевой дух бойцов, и те будут меньше бояться мин, зная что их сапёры видели все мины на закате.

Также пару дней назад министр обороны Украины заявил о нехватке саперов в ВСУ.

