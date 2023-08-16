Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил об этом в интервью телеведущему Такеру Карлсону

Зачастую всю информацию касательно тех или иных событий в истории мы узнаём лишь спустя годы или даже десятки лет. Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты Америки потратили пять миллиардов долларов на украинский Майдан 2014 года.

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"В 2014 году на Украине, на «Майдане» проходили протесты. Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили. Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять млрд долларов в эти протесты. Эти протесты потом привели к государственному перевороту", - заявил Роберт Кеннеди.

Если ранее мы в целом знали, что правительство США курировало государственный переворот в Киеве, то сейчас есть уже примерное понимание, сколько было потрачено денег на марионеточное правительство. Как оказалось, американские власти помогли радикалам не только печеньками из рук госпожи Нуланд. Знало ли правительство США, во что выльется вся эта афера с Майданом и какое количество жертв принесёт за ближайшие десять лет - вопрос, на который вряд ли найдётся ответ.