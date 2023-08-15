Все командиры ЧВК "Вагнер", которые входят в состав Совета Командиров ЧВК "Вагнер", продолжают выполнение поставленных перед ними задач в составе ЧВК "Вагнер"

Один из прославившихся командиров Частной Военной Компании "Вагнер" Антон Елизаров (Позывной Лотос) прокомментировал слухи касательно перехода многих командиров Группы Вагнера в ЧВК Редут, под управление Министерства Обороны Российской Федерации.

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По словам Героя России, все эти слухи далеки от реальности. Из Группы Вагнера в подразделения Министерства Обороны перешел только "Седой", однако и он никогда не являлся одним из командиров ЧВК "Вагнер" и не входил в состав Совета Командиров Компании "Вагнер".

"Все командиры ЧВК "Вагнер", которые входят в состав Совета Командиров ЧВК "Вагнер" продолжают выполнение поставленных перед ними задач в составе ЧВК "Вагнер", - добавил Антон Елизаров (Лотос)

После июньских событий деятельность Группы Вагнер словно стал окутывать туман. В период участия компании в Специальной Военной Операции, Евгений Пригожин активно озвучивал всё происходящее на их боевых направлениях, все подвиги и проблемы подразделений ЧВК "Вагнер". Основатель компании не стеснялся даже заявлять о планах своих подразделений, словно не боялся украинских контрмер, но уже с начала июля Евгений Викторович всё реже комментирует происходящее в Беларуси, зоне СВО или в той же Африке.

Насколько известно на сегодняшний день, ЧВК "Вагнер" продолжает обучать белорусских солдат, делясь с ними боевым опытом, и продвигает свои интересы на африканском континенте. Компания до сих пор не подтвердила своё присутствие в республике Нигер, при этом западные средства массовой информации сообщают, что ЧВК "Вагнер" уже находится в данном регионе.