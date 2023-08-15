Однако, экономические эксперты считают, что уже осенью ослабление отечественной валюты может остановиться

За минувшие месяцы курс отечественной валюты ослаб больше чем на 30%. 14 августа, впервые с марта 2022 года, стоимость американской валюты выросла выше 101 рубля за один доллар. В данной ситуации Центральному Банку Российской Федерации пришлось принимать срочные меры для стабилизации курса рубля.

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Причины всё те же - торговый дисбаланс на рынке. С 2022 года выручка российских экспертов существенно снизилась, а вот импорт начал стремительно расти. В результате спрос на валюту вырос, только поступать в страну её стало меньше. Центральный банк ранее решил приостановить закупки иностранной валюты, чтобы не подливать масло в огонь, однако эффект от этого был несущественный, и после небольшой коррекции курс вновь начал штурмовать новые вершины.

В результате, Центральному Банку даже пришлось провести срочное внеочередное заседание. По итогам заседания, ключевая ставка была поднята до 12%, что на 3.5% выше предыдущих значений. Это помогло укрепить российскую валюту, курс доллара откатился в моменте до 95 рублей, но затем вернулся к уровню 98 рублей за доллар.

При этом экономические эксперты считают, что уже осенью курс отечественной валюты может как минимум стабилизироваться, а при позитивном сценарии даже немного укрепиться. Ожидается, что с сентября экспортёры энергоресурсов и полезных ископаемых начнут получать повышенную валютную выручку. Связано это с повышением цен на мировом рынке. Так как выручка с продаж начинает поступать только спустя два-три месяца, летнее повышение цен отразится только осенью.