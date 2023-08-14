А в Урожайном дела обстоят наоборот

За прошедшие сутки бойцам Российской Армии удалось полностью зачистить населённый пункт Клещеевка Бахмутского района Донецкой Народной Республики от подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил командир штурмового отряда "Борз"

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В результате профессиональных наступательных действий, ВС РФ взяли под полный контроль данный посёлок, не дав тем самым ВСУ создать плацдарм для атак на Артёмовск с южной стороны. Попытка взять город Бахмут в клещи не увенчалась успехом. Помимо этого, за вчерашний день украинские войска понесли большие потери как в технике, так и в живой силе. Кроме уничтожения войск, находящихся в самом посёлке, наши парни разбили колонну ВСУ, движущуюся для возвращения Клещеевки.

К сожалению, хуже обстоят дела на Запорожском направлении. Бойцы батальона "Восток" сообщают, что ситуация в посёлке Урожайное сложная. ВСУ близки к тому, чтобы захватить населённый пункт, но и наши ребята не готовы отдавать село без боя. Однако, всё же понимают, что при такой же интенсивности боёв и непрекращающемся натиске украинских формирований, рано или поздно придётся оставлять позиции и оттягиваться к следующей линии обороны.

При этом и ВСУ сложно радоваться данной "перемоге", покинутые российскими войсками позиции сразу же попадают под прицел артиллерии и авиации. Бойцы батальона продемонстрировали поражение управляемой авиабомбой украинских подразделений, в захваченной ВСУ части Урожайного. Видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/batalyon_vostok/124.