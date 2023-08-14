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Клещеевка зачищена от ВСУ - заявил командир добровольческого батальона BORZ
А в Урожайном дела обстоят наоборот

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  За прошедшие сутки бойцам Российской Армии удалось полностью зачистить населённый пункт Клещеевка Бахмутского района Донецкой Народной Республики от подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил командир штурмового отряда "Борз"

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  В результате профессиональных наступательных действий, ВС РФ взяли под полный контроль данный посёлок, не дав тем самым ВСУ создать плацдарм для атак на Артёмовск с южной стороны. Попытка взять город Бахмут в клещи не увенчалась успехом. Помимо этого, за вчерашний день украинские войска понесли большие потери как в технике, так и в живой силе. Кроме уничтожения войск, находящихся в самом посёлке, наши парни разбили колонну ВСУ, движущуюся для возвращения Клещеевки.

  К сожалению, хуже обстоят дела на Запорожском направлении. Бойцы батальона "Восток" сообщают, что ситуация в посёлке Урожайное сложная. ВСУ близки к тому, чтобы захватить населённый пункт, но и наши ребята не готовы отдавать село без боя. Однако, всё же понимают, что при такой же интенсивности боёв и непрекращающемся натиске украинских формирований, рано или поздно придётся оставлять позиции и оттягиваться к следующей линии обороны.

  При этом и ВСУ сложно радоваться данной "перемоге", покинутые российскими войсками позиции сразу же попадают под прицел артиллерии и авиации. Бойцы батальона продемонстрировали поражение управляемой авиабомбой украинских подразделений, в захваченной ВСУ части Урожайного. Видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/batalyon_vostok/124.

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#россия #украина #сво #всу #оружие #армия #наступление #бомба #borz
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Что так грубо. ответьте на вопрос.
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