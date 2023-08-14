Пользователи сумеют вывести свои средства до 14 сентября, после этой даты все оставшиеся активы клиентов сгорят

Криптовалютная биржа TXBit заявила о прекращении своей деятельности. Как сообщается на главной странице платформы, в период до 14 сентября 2023 года пользователи биржи сумеют вывести свои активы на свои криптокошельки, либо другие криптовалютные площадки. После этой даты все средства пользователей будут утрачены навсегда.

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TXbit не являлась одной из топовых криптобирж, однако, если верить майнинг-сообществу, на данной площадке шахтёры могли обменивать практически все новоиспеченные токены, выходящие на алгоритме работы Proof of Work. Данная биржа первой запускала у себя торговлю такими монетами как: Kaspa, Radiant, Novo, Dynex, PepePOW, Nexa, Neoxa, Clore, IronFish и многие другие.

В сообщении также были озвучены причины такого решения.

"Из-за неблагоприятных изменений на рынке, включая ужесточение правил и неясность правового статуса криптовалют в разных странах, мы прекращаем всю деятельность. В условиях, когда расходы на соблюдение нормативных требований растут, а маржа нашей продукции постоянно сталкивается с давлением, продолжать прежнее действие стало для нас неприемлемым. Мы начали наше путешествие с четким видением, но, к сожалению, текущая ситуация не позволяет нам продолжать. К сожалению, это знаменует собой конец путешествия TXBit", - говорится в письме администрации биржи.

В какой-то момент времени вход на сайты биржи был закрыт в связи с подготовительными работами. Затем пользователи получили доступ к своим активам, однако, из функционала был доступен только вывод средств, торговля на бирже уже не доступна. Пользователи площадки сообщают о некоторых проблемах и ошибках в работе сервиса.