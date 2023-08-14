Польская полиция и Агентство Внутренней Безопасности выясняют, для чего арестованные распространяли данные материалы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польской полиции, при сотрудничестве с Агентством Внутренней Безопасности, удалось арестовать двух россиян, распространявших наклейки с приглашением на работу в Частную Военную Компанию "Вагнер" в Варшаве и Кракове. Арестованным выдвинуты обвинения в шпионаже и не только.

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В какой-то момент времени польские правоохранительные органы были серьёзно озадачены ситуацией с данными объявлениями о приёме на работу. Подобные наклейки можно было найти почти во всех уголках Польши. Местная полиция пока выясняет, работали эти парни вдвоём или есть еще какое-то количество людей, занимающееся распространением рекламы ЧВК "Вагнер". Также судя по всему полиция выясняет, для каких целей расклеивались эти материалы на территории Польши.

Сообщения о наклейках с логотипом ЧВК "Вагнер" начали появляться только этим летом, после того как подразделения Группы Вагнера начали активные занятия по боевой подготовке с армией Республики Беларусь вблизи с польской государственной границей.

Как заявляет министр внутренних дел Польши, через некоторые время мы узнаем больше информации об инциденте.