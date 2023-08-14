Более того, по мнению опытных шахтёров, сейчас всё ещё тот период, когда можно выгодно приобрести видеокарты

Несмотря на то, что в майнинг-индустрии пока так и не появилось какого-либо аналога проекту Ethereum, который долгое время был настоящей золотой жилой для майнеров на видеокартах, криптошахтеры всё же видят перспективы для данного рода занятий. Напомним, чуть менее года назад, вторая криптовалюта в мире перешла на консенсус Proof of Stake и лишила криптодобытчиков более ли менее стабильного заработка.

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Уже долгое время майнеры эксплуатируют своё оборудование ради ничтожно малого дохода, едва покрывающего расходы на электроэнергию. Однако, часть шахтёров видят в данной криптозиме большие перспективы на будущее. По мнению опытных майнеров, сейчас наиболее благоприятное время для накопления различных криптовалют. К примеру та же монета, добыча которой полностью потеряла смысл после прихода в сеть специальных Asic-устройств, ранее с высокой эффективностью добывалась на любых видеокарточках. Те майнеры, кто долгое время поддерживали сеть данного проекта и держали при этом накопленные монеты, уже сегодня неплохо заработали. Также учитывая все обстоятельства, видеокарты начинают рассматривать как защиту от инфляции, так как цены на них за последние годы снизились до минимума, и ослабление отечественной валюты автоматически толкает стоимость видеоадаптеров вверх.

При этом, майнеры со стажем считают, что лучшим временем для продажи накопленных монет будет период с 2024 по 2025 годы. Криптошахтеры ожидают повторения бычьего цикла на рынке и кратного роста курсов некоторых криптовалют.



