Восемь военнослужащих украинской армии сдались в плен

По итогам сегодняшних боёв под Клещеевкой, нашим подразделениям удалось разгромить подразделения Вооруженных Сил Украины. Было уничтожено несколько единиц бронетехники и рассеяно несколько украинских подразделений.

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Выжившие под Клещеевкой восемь военнослужащих Украины были взяты в плен, ещё одну группу солдат ВСУ пленили между Клещеевкой и Андреевкой. В сеть уже просачиваются видеозаписи с поля боя между нашими подразделениями и украинскими формированиями.

На кадрах можно увидеть как бронегруппа из двух боевых машин пехоты и одного танка Т-90М уничтожает все украинские силы на своём пути, а затем высаживает десант, подобравшись ближе к позициям ВСУ.

В течение дня украинские формирования, перегруппировавшись, попробовали контратаковать при поддержке бронетехники, однако, наступающие силы ВСУ были отброшены. На этом, согласно сообщениям с данного участка, бои затихли. Украинские войска понесли за сегодня ощутимый ущерб и не сумели добиться какого-либо успеха на данном направлении.