В ходе контрнаступательных действий подразделения Министерства Обороны сумели освободить большую часть села

С зоны Специальной Военной Операции приходят сообщения, что в настоящее время идут тяжёлые бои за посёлок Клещеевка Бахмутского района. По имеющимся данным, украинские формирования сумели закрепиться в юго-западной части села, с остальных районов ВСУ были оттеснены контрнаступательными действиями российских сил.

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Вооруженные Силы Украины не оставляют попыток взять Артёмовск в клещи. Для реализации своего плана, украинским формированиям необходимо взять под полный контроль село Клещеевка и посёлок Берховка. А настоящее время Берховка полностью находится под контролем российской армии, а вот за Клещеевку идут ожесточенные бои, с обеих сторон работает артиллерия.

Сообщается, что украинскую бронетехнику и пехоту накрывают российские реактивные системы залпового огня "Град". ВСУ несут ощутимые потери, однако, их упорству можно позавидовать.

Последний месяц Вооруженные Силы Украины ведут особо отчаянные наступательные действия. Судя по всему, результат необходимо показать любой ценой. Есть подозрения, что на Киев оказывается серьёзное давление с Запада, а в свою очередь администрация Зеленского давит на военное руководство страны и требует срочных продвижений на каких-либо участках, невзирая на потери.