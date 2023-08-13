Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
Местные средства массовой информации сообщают, что народ продолжает заказывать российские флаги

реклама

  По сообщениям местных средств массовой информации, в республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цветов. Местные жители заказывают флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали, но самым популярным стал Российский триколор.

реклама

  С начала государственного переворота и свержения власти Мохамеда Базума, народ Нигера не прекращает проводить в различных городах страны акции с требованиями покинуть французским колониалистам суверенную республику Нигер. В ходе проведения акций люди на улице топчут, сжигают и перечёркивают французские флаги и размахивают российскими. Местные СМИ будто записали свой репортаж для Представителя Государственного Департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллера, которого сильно удивляло обилие российских флагов среди жителей республики.

  Немногим ранее американский политик заявил, что считает "каким-то невероятным сценарием" такое большое количество местных жителей, вышедших на улицы городов и то, что на фоне государственного происходящего переворота в стране, люди первым делом идут и покупают российские флаги.

  Кадры из видео можно посмотреть по данной ссылке: https://t.me/wagnernew/9584

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #нигер #африка #переворот #триколор #флаг #мохамед базум
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дональд Трамп заявил, что имеет практически стопроцентный шанс победить Байдена на выборах 2024
США усиливают экономические санкции, стараясь замедлить рост китайской литографии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
43
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
1
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
4
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
+
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
8
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
1
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
Байден назвал Китай «плохими ребятами»
+
Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она выигрывает по всем фронтам
1
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
+
В США объяснили введение нового пакета санкций против России
+
Washington Post: первые шесть украинских пилотов F-16 не закончат обучение до лета 2024 года
1
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
+
Кулеба потребовал передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus
+
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
3

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
7
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
51
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
6
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
2
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
39
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
14
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
5
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
6

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
17:51
Так он же нарисованный как ты говоришь, противоречишь же сам себе.
Новый учебник истории РФ: Россия — страна возможностей
fynjy_2005
17:50
"Они прекрасно понимают что Нвидиа лучше, но у них есть какая то болезнь психики, которая заставляет фанатеть от АМД". Вот только по одной строчке из поста можно судить, насколько автор неадеквател и ...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
dimkahon
17:47
То есть, The Talos Principle пропускать нежелательно, а вот, к примеру, Bioshock идет лесом? Prey признаю только один - 2006-го.
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
dimkahon
17:45
мля да откуда вы лезете...
Разрушение плотины Три ущелья в Китае может быть ответом на вторжение на Тайвань
Михаил Авраменко
17:44
Всё равно наступит время, когда арабы сровняют Израиль с землёй.
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
Максим
17:43
до бандеры, с ветерком. но не на ф16, а на кинжале
Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
Маккавей
17:40
В украине слишком много юдофобов, чтобы Израиль начал помогать им оружием. Юдофобы еще и глупы-оттого и полностью зависят от военной помощи Запада-мозгов нет что то самим придумать.
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
fynjy_2005
17:40
в чем проблема статьи?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Filcenberg
17:36
фшт их
Разрушение плотины Три ущелья в Китае может быть ответом на вторжение на Тайвань
Dimkovski
17:35
Я бы даже сказал, что запустится на компе, которому 18 лет
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем