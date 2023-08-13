Местные средства массовой информации сообщают, что народ продолжает заказывать российские флаги

По сообщениям местных средств массовой информации, в республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цветов. Местные жители заказывают флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали, но самым популярным стал Российский триколор.

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С начала государственного переворота и свержения власти Мохамеда Базума, народ Нигера не прекращает проводить в различных городах страны акции с требованиями покинуть французским колониалистам суверенную республику Нигер. В ходе проведения акций люди на улице топчут, сжигают и перечёркивают французские флаги и размахивают российскими. Местные СМИ будто записали свой репортаж для Представителя Государственного Департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллера, которого сильно удивляло обилие российских флагов среди жителей республики.

Немногим ранее американский политик заявил, что считает "каким-то невероятным сценарием" такое большое количество местных жителей, вышедших на улицы городов и то, что на фоне государственного происходящего переворота в стране, люди первым делом идут и покупают российские флаги.

Кадры из видео можно посмотреть по данной ссылке: https://t.me/wagnernew/9584