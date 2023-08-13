По словам политика, конкуренцию ему не составят даже коллеги из республиканской партии

Накануне экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет практически стопроцентный шанс победить на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году, нынешнего лидера страны Джо Байдена. По мнению Трампа, также никто из республиканцев не сумеет составить ему конкуренцию на предварительном голосовании в январе того же года.

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Выборы 2024 года могут полностью изменить геополитическую ситуацию во всём мире. Напомним, ранее бывший президент США заявлял, что после победы на президентских выборах смог бы в течение одного дня завершить украинский конфликт и вывести мир из этого затянувшегося кризиса, а также приложил бы усилия для выхода из той экономической ловушки, в которую Соединённые Штаты угодили благодаря политике Джо Байдена и его администрации.

В период президентства Дональда Трампа американские военные не вторглись ни в одну новую страну в мире, чего за последние тридцать лет не было ни у одного президента. Основным козырем в предвыборной гонке Трампа был подъём производства и экономики, однако к окончанию правления республиканского политика началась та самая пандемия коронавируса, из-за которой вся мировая экономика рухнула и похвастаться к предвыборной гонке уже было нечем.