Согласно социальным опросам, Киеву не удаётся достичь желаемого эффектами своими атаками

Британское издание The Guardian сообщает, что Киев предпринимает попытки атаковать столицу России для того, чтобы нивелировать неудачи на линии соприкосновения в ходе летнего украинского контрнаступления.

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По словам источников издания в Киеве, атаками дронов-камикадзе на Москву Вооруженные Силы Украины преследуют сразу две цели:

"Поднять моральный дух дома в то время, когда успехи на фронтах были незначительными, и вызвать у российской общественности вопрос о том, смог ли Путин защитить их", - поделились украинские военачальники с журналистами The Guardian

По мнению чиновников в ВСУ, атаки дронов должны дестабилизировать ситуацию внутри России и заставить народ чувствовать страх даже находясь в самом хорошо защищенном городе Российской Федерации. Однако, как сообщают в самой редакции, согласно различным социальным опросам, желаемого эффекта украинским формированиям достичь не удаётся. Более того, результат этих "психологических атак" неоднозначен.

“Общество не так обеспокоено беспилотниками, как тогда, когда они впервые начали наносить удары по Москве”, - сообщил московский психолог Александр Кичаев. “Есть некоторое разочарование и гнев, но они совсем не подавляющие ... болевой порог преодолен, и теперь люди к этому привыкли”

По большому счету, ВСУ подобными атаками лишь мобилизовывают население России и никакого положительного эффекта для Киева, они не дают. Однако, само признание украинских военных, о целях атак на Москву, весьма любопытно.