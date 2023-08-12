По словам политика, этой осенью Украине будет особенно тяжело в политическом плане

По мнению многих политиков и военных чиновников, причем как Российских, так и зарубежных, в ближайшие месяцы решается будущее конфликта на Украине. По их мнению, в случае отсутствия каких-либо существенных результатов со стороны Вооруженных Сил Украины, Запад может отказаться от идеи продолжать спонсировать Киев, что приведёт к скорому прекращению боевых действий.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также признал, что на Западе формируется мнение, о необходимости начала переговоров между Москвой и Киевом.

"Ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что «проблемы», что нужно переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса", - заявил Кулеба.

По его словам, Украину ждёт тяжелая осень в политическом плане. Также политик заявил, что Киев будет прикладывать все усилия, чтобы все голоса продавливающие предложение переговоров "угасли". При этом как заявляют в Москве, Россия всегда готова к переговорному процессу.

В свою очередь Джо Байден требует от конгресса Соединенных Штатов Америки одобрить дополнительно 24 миллиарда доллар помощи для Украины. Против данной инициативы выступает часть республиканцев.

"Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины", - сообщил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

Есть подозрения, что новый пакет помощи Украины всё же одобрят, но конгрессменов США смущает то, что они выделяют огромные деньги налогоплательщиков на помощь Киеву, но при этом никаких результатов этой помощи не наблюдают и на горизонте даже не прогладывается окончание этого конфликта.