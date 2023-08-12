По словам политика, украинцы требуют, чтобы их обманывали и рассказывали, какой они великий и светлый народ

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович успел прославиться на Родине своими неоднозначными заявлениями и оценками успехов Вооруженных Сил Украины. В очередной раз украинский политический деятель отличился провокационным обращением к украинцам.

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По словам Арестовича, большая часть его аудитории требует от него только позитивных новостей и прогнозов, что он рассматривает как просьбу обмануть своих же сограждан. Также политик объяснил, почему украинцам стоит проголосовать за бывшего советника офиса президента. Как считает Алексей, если народ Украины за него не проголосует, он спокойно покинет страну и сможет вести семинары, находясь на своей яхте и употреблять при этом омаров, а украинцы вновь проголосуют за людей, которые вновь втянут их в этот цикл, где вновь будут рассказывать о славе и величии Украины и одновременно с этим заберут сыновей и начнут рассказывать, какие россияне плохие.

Также политический деятель поставил под сомнение величие украинского народа.

"А если вы великие, светлые и славные, то почему великой Украины в 2023 году меньше, чем в 1991, а ну-ка мне объясните? И как так получается, что российские "Ланцеты" поражают всё больше целей на поле боя, а мы с этим ничего не можем сделать? И наши "Ланцеты" почему-то не появились и не поражают? А как так получается всё то, о чем Костя рассказывал, что у нас есть командиры-мясники, которые посылают солдат на убой, что сегодня президент вынужден увольнять всех военкомов? Это великий, славный и светлый народ?", - заявил бывший советника Арестович.